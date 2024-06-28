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Sarıoğlan Kaymakamı Mehmet Fatih Uçar, Kayseri okçuluk yarışmasında başarı gösteren sporcuyu kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Sahası'nda düzenlenen 11-12 Yaş Klasik Yay Kategorisi'nde açık alan il birinciliği için mücadele eden Eslem Başaran, yarışmada il üçüncüsü oldu.

Başaran ve yarışmaya katılan sporcuları makamında ağırlayan Uçar, sporculara başarı temennisinde bulundu.