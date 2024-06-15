Sarısu Mesire Alanı'nda İhale İptaline Tepki

Güncel

Büyükşehir Belediyesi'nden ihale iptaline tepki

Sarısu'da belediye hizmetleri bayram sonuna kadar devam edecek

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cem Oğuz, Sarısu Mesire Alanı kulanım sözleşmesinin iptal edilmesinin ardından, ihaleye çıkarıldığını ve kazandıkları ihalenin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın bayram tatilleri süresinde mağdur olmaması için bugüne kadar sorunsuz şekilde sürdürdüğümüz hizmetler başkanımızın talimatı ile bayram sonuna kadar devam edecektir" dedi

2016 yılından buyana Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında bulunan Sarısu Mesire Alanı'nın 'Tip Değişikliği' nedeniyle sözleşmenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkarılmış, 17 Mayıs tarihinde yapılan ihaleye yeniden katılan büyükşehir belediyesi muhammen bedelin üzerinde bir rakam ile yapılan ihaleyi kazanmıştı. İhalenin yapılmasının ardından önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önceki gün Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazı ile ihale yeterli rekabetin sağlanamadığı gerekçesi ile iptal edildi. Bu gelişme üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cem Oğuz, Sarısu Mesire Alanı'nın Konyaaltı ve Lara sahillerinin ardından üçüncü sahili olduğunu belirterek, "Antalya halkımız ve dışardan gelen ziyaretçilerimizde bu alanlardan yaramaktadır. 2016 yılından buyana Büyükşehir Belediyemiz işletmesinde olan bu alana tip değişimi nedeniyle içine yapılan yatırımlar nedeniyle tipinin değişmesi gerektiği söylenerek Orman Bölge Müdürlüğü tarafından buranın var olan sözleşmesi iptal edilmiştir" dedi.

Resmi lazıyla iptal kararı iletildi

Antalya halkının ısrarı ve beklentileri doğrultusunda defalarca görüşme yapıldığını belirten Oğuz, "Bir ay önce bu alanın tekrar ihaleye çıkılarak verilmesi konusunda da Orman Bölge Müdürlüğü bir ihale yapmıştır. 17 Mayıs 2024'te yapılan ihaleye Antalya Büyükşehir Belediyemiz katılım sağlamıştır ve bu ihalenin sonucunda da muhammen bedelin üzerinde bir bedelle Antalya Büyükşehir Belediyesi bu ihaleyi kazanmıştır. İhale tarihinden yaklaşık bir ay sonra dün verilen bir kararla ihale mevzuatına aykırı bir kararla ihalenin iptal edildiğini resmi yazıyla orman Bölge Müdürlüğü bize iletmiştir. 2016'dan bu zamana kadar büyükşehir belediyemiz burada halka ücretsiz hizmetler vermiştir ve vermeye devam ediyor. Özellikle plajlar Antalya halkının çok yoğun kullanıldığı, yaz dönemlerindeki alanlardır. Kadınlar plajı Türkiye'de örnek olabilecek bir alan yine kadınlarımız tarafından ücretsiz kullanılmaktadır. Orman alanı halkımızın piknik ve mesire olarak kullanıldığı çok güzel bir alandır" ifadelerini kullandı.

'Başkan Böcek'in talimatı ile devam edecek'

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısu Mesire Alanı'nda bugüne kadar hizmetlerin aksatılmadan devam ettiğini ve bayram tatili sonuna kadar da devam edeceğini belirten Oğuz, "100 tane tuvalet, 31 tane soyunma kabini ve duş ünitelerimiz, güvenlik, yeşil alanların bakımı, çim sulama temizlik rutin olarak Büyükşehir belediyemiz tarafından bugüne kadar başarıyla yapılmıştır. Ellinin üzerinde personelimiz burada hizmet vermektedir. Özetle kurban Bayramı'nı arifesinde ihaleden bir ay sonra bu ihalenin iptal edilme kararıyla on günlük bu tatil süresince binlerce insanın geldiği, Antalya'da kurban Bayramı'nda piknik alanlarını ve plajları kullanacak olan insanların mağdur edilmemesi adına başkanımızın verdiği talimatla bayram süresince biraz önce saydığım tüm ünitelerin bakımı onarımı çöp hizmetleri halk mağdur edilmemesi adına Antalya Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılacaktır. Sarısu alanı halkındır, halkın kalacaktır.