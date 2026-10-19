Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası 19 dükkan, Kur'an kursu ve stadın yıkımı tamamlandı - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası 19 dükkan, Kur'an kursu ve stadın yıkımı tamamlandı

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Sarıyer Ayazağa\'da sel sonrası 19 dükkan, Kur\'an kursu ve stadın yıkımı tamamlandı
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Sarıyer Ayazağa'da 14 Ekim'de etkili olan sağanak sonrası dere yatağındaki 19 dükkan, Kur'an kursu ve stadın yıkımı dün akşam tamamlandı. Ekipler bugün enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürürken dere ıslahı için hazırlıklar da devam ediyor.

İstanbul'da selden etkilenen Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağındaki bazı yapıların yıkımının ardından bölgede temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı mahallede dere ıslah çalışmaları için yapılan hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda, dere yatağında bulunması nedeniyle 19 dükkanın yanı sıra Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı dün akşam saatlerinde tamamlandı.

Ekipler, bugün de yıkımın gerçekleştirildiği alanlarda enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Dere yatağında biriken molozlar iş makineleriyle kaldırılarak bölge temizleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası 19 dükkan, Kur'an kursu ve stadın yıkımı tamamlandı - Son Dakika
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