Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP\'den aday gösterilmemesini eleştirdi

Güncel

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kendisini yeniden aday göstermeyen CHP'den, bu kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Sarıyer Belediyesi önüne açıklama yapmak üzere gelen Genç'e, bir grup, attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle destek verdi.

Destek için teşekkür eden Genç, 2009 seçimlerinde partisinin yüzde 27 olan oy oranını yüzde 37'ye çıkararak belediye başkanı seçildiğini, bu oranı 2014'te yüzde 52'ye, 2019'da ise yüzde 60'lara taşıdığını kaydetti.

Şükrü Genç, şöyle devam etti:

"Çalışma arkadaşlarımla 15 yıl emek harcamış, alın teri dökmüş bir belediye başkanı olarak adaylık sürecimin sonucunu televizyon ve sosyal medyadan öğrenmek zorunda kalmış olmam, 100. yılını geride bırakan partimizin kültürüyle bağdaşmamaktadır. Hak, hukuk ve adaletin unutulduğu bu süreçte, aday belirlemenin objektif, kamuoyu yoklamalarına bağlı yapılmadığı da ortadadır. Yaptırdığımız iki anket çalışması, bugün seçim olsa Sarıyerlilerin tercihiyle yeniden seçileceğimizi ortaya koyarken, hangi anket sonucu böyle bir kararın alınmasına neden oldu?"

İlçedeki hizmetlerini anlatan Genç, "Siyasi hesaplaşmaya dönüştürülen aday belirleme süreci, Sarıyerlilerin kaygılarını, beklentilerini ve önceliklerini görmekten çok uzaktır. Yapılan atama da bunu açıkça göstermektedir. Hiçbir siyasi hesaplaşma, Sarıyer'den ve Sarıyerlilerden kıymetli değildir. Sarıyer bunu asla kabul etmez." diye konuştu.

Genç, Sarıyer'in geleceğinden, oluşturulan birlik ve beraberlik ortamının bozulmasından endişeli olduğunu belirterek, 15 yıldır Sarıyer halkına durmaksızın hizmet ettiğini ve derdinin bir 5 yıl daha bu koltukta oturmak olmadığını söyledi.

Parti yönetiminin, kazanacak adayla seçime gitmekten yana tercihini bir daha gözden geçireceğini umduğunu kaydeden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umut ediyorum ki parti yönetimimiz Sarıyerlilerin sesini duysun, doğru saha ölçümlerine göre hareket etsin. Umut ediyorum ki parti yönetimimiz Sarıyer ve İstanbul'u kazanmak için en doğru yöntemi, adayı belirleyecektir. Sahadan gelen ölçümler ve talepler dikkate alınarak, bu kararın partinizce yeniden gözden geçirilmesini Sarıyerliler adına talep ediyorum."