Sarıyer'de Otel İnşaatında Yangın

Sarıyer'de bir otel inşaatının dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıosman'da bulunan bir otel inşaatının cephesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıktığı sırada binanın dış cephesinde çalışan işçilerin inşaat iskelesini kullanarak, buradan uzaklaştığı öğrenildi.
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