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Sarıyer'de çöp kamyonu ile tanker çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de çöp kamyonu ile tanker çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Sarıyer'in Maden Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çöp kamyonu ile tanker çarpıştı. Kazada çöp kamyonunun sürücüsü hayatını kaybederken, tanker sürücüsü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer\'de çöp kamyonu ile tanker çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı
21.12.2023 - 09:25,
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Sarıyer'de, çöp kamyonuyla tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Maden Mahallesi Dereiçi Caddesi'nde, karşı yönlerden gelen Eyüp K. idaresindeki 34 BHC 076 plakalı Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonu ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AJ 092 plakalı tanker çarpıştı.

İki araç şarampole düşerken ihbar üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöp kamyonunun sürücüsü Eyüp K. olay yerinde hayatını kaybetti, tanker sürücüsüyle beraber 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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