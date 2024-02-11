Sarıyer'de çöp poşetleri arasında bulunan bebekle ilgili tutuklama - Son Dakika
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Sarıyer'de çöp poşetleri arasında bulunan bebekle ilgili tutuklama

Sarıyer\'de çöp poşetleri arasında bulunan bebekle ilgili tutuklama

Sarıyer'de çöp poşetlerinin arasında bulunan yeni doğmuş bebek olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan Karolin Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Karolin Y.'nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği doğunca çöpe bıraktığı öğrenildi.

11.02.2024 14:40  Güncelleme: 14:43
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SARIYER'de, 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 25 Ocak günü saat 20.30 sıralarında, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle bebek, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ise çalışmaları sonucunda bebeği çöp poşetlerinin yanına bırakan kişinin Karolin Y. olduğu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan Karolin Y.'nin boşandığı eşinden hamile kaldığı ve bebeği de doğunca çöpe bıraktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karolin Y., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli ilk olarak savcılığa ifade verdi ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sarıyer'de çöp poşetleri arasında bulunan bebekle ilgili tutuklama - Son Dakika
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