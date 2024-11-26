Sarıyer'de Denizde Kaybolan İki Kardeşin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıyer'de Denizde Kaybolan İki Kardeşin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer\'de Denizde Kaybolan İki Kardeşin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe Can ve kardeşi Velat Can'ı bulmak için Sahil Güvenlik ve İBB İSAK ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Dalgıçlar deniz dibinde ve yüzeyde aramalara devam ediyor.

26.11.2024 11:40  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, SARIYER'de Cumartesi günü denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri Aşiyan Sahili'nde dalış yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Aşiyan Sahili'nde Cumartesi saat 18.30 sıralarında denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can'ı (23) arama çalışmaları sürüyor. Bebek Sahili'de arama çalışmalarına devam eden Sahil Güvenlik ve İBB İSAK ekipleri deniz yüzeyinde aramalara devam ediyor. Sabah saatlerinde deniz dibi taramaları da yeniden başladı. Dalgıçlar belirlenen noktalara dalış yaparak kaybolan iki kardeşten bir iz bulmaya çalışıyor.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Güvenlik, Ayşe Can, İstanbul, Sarıyer, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Denizde Kaybolan İki Kardeşin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP’li başkan hemen müdahale etti Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen müdahale etti
11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
16:22 Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
16:19 Arnavutköy’deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı
16:15 Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı
16:13 Mustafa Denizli’den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası
16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:56 Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti
15:54 Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Asker Gönderebilir Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir
15:47 Sergen Yalçın’dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 12:14:50. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Denizde Kaybolan İki Kardeşin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.