Sarıyer\'de Denizde Kaybolan İki Kardeşin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, SARIYER'de Cumartesi günü denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri Aşiyan Sahili'nde dalış yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Aşiyan Sahili'nde Cumartesi saat 18.30 sıralarında denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can'ı (23) arama çalışmaları sürüyor. Bebek Sahili'de arama çalışmalarına devam eden Sahil Güvenlik ve İBB İSAK ekipleri deniz yüzeyinde aramalara devam ediyor. Sabah saatlerinde deniz dibi taramaları da yeniden başladı. Dalgıçlar belirlenen noktalara dalış yaparak kaybolan iki kardeşten bir iz bulmaya çalışıyor.