Sarıyer'de Denize Düşen İki Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sarıyer'de Denize Düşen İki Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer\'de Denize Düşen İki Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Cumartesi günü Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik, İBB İSAK ve Deniz Polisi ekiplerinin arama çalışmaları sürmekte. İki gün boyunca yapılan aramalarda bir ize ulaşılamazken, dalgıçlar deniz dibinde bir cep telefonu buldu.

25.11.2024 12:10  Güncelleme: 12:15
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SARIYER'DE Cumartesi günü denize düşerek kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ve İBB İSAK ekipleri çalışmalarını sürdürürken, deniz polisi de çalışmalara katılıyor.

Olay, Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İskelede bulunan bir kadın deniz düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.

KİMLİKLERİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik, İBB İSAK ve Deniz Polisi ekipleri denizde arama başlattı. İki gün boyunca yapılan arama çalışmalarında denizde kaybolan 2 kişiyle ilgili bir ize rastlanamadı.Dalgıçların deniz dibini taramaları sırasında bir cep telefonu bulundu. Bulunan cep telefonunun denizde kaybolan 2 kişiye ait olup olmadığı kriminal laboratuvardaki incelemeden sonra belli olacak. Sahil Güvenlik ve İBB İSAK dalgıçlarının bölgedeki arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Denize Düşen İki Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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