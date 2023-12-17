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Sarıyer'de drift yapan trafik magandasına 20 bin 778 lira ceza - Son Dakika
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Sarıyer'de drift yapan trafik magandasına 20 bin 778 lira ceza

Sarıyer'de cadde ortasında drift yapan ve sosyal medyada paylaşan trafik magandası yakalandı. Sürücüye toplamda 20 bin 778 lira ceza yazıldı.

17.12.2023 - 23:54,
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SARIYER'de cadde ortasında drift yapan ve onları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan trafik magandası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalanan sürücüye 20 bin 778 lira ceza yazıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Eski Kilyos Caddesi ile Taşkıran Caddesi Havantepe mevkiinde meydana geldi. İki caddenin kesişiminde dirft yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından otomobil sürücüsünün E.Y. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan E.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift yapmak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak', maddelerinden toplamda 20 bin 778 lira ceza yazıldı. E.Y.'ye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.

Sarıyer\'de drift yapan trafik magandasına 20 bin 778 lira ceza
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer'de drift yapan trafik magandasına 20 bin 778 lira ceza - Son Dakika
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