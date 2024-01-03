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Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yolcu yaralandı

Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda meydana gelen kazada, İETT otobüsü ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

03.01.2024 - 10:08,
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SARIYER'de, İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada, otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 AIB 56 plakalı İETT otobüsü, içindeki yolcularla seyir halindeyken şoförün virajda kendi şeridinden çıkmasıyla karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan camları patlayan İETT otobüsündeki iki yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda önlem aldı. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Sarıyer\'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yolcu yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yolcu yaralandı - Son Dakika
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