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SARIYER'de intihar etmek üzere olan kadın denizden kurtarıldı - Son Dakika
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SARIYER'de intihar etmek üzere olan kadın denizden kurtarıldı

Sarıyer'de bir kadın intihar etmek için denize atladı. Akaryakıt istasyonundaki görevli ve vatandaşların yardımıyla kadın kurtarıldı. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kadının denizden çıkarılma anları görüntülere yansıdı. Kurtarma anlarını anlatan görevli, kadını ayaklarından tutarak sudan çıkardıklarını söyledi.

01.02.2024 11:00  Güncelleme: 11:02
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İstanbul Sarıyer'de hareketli dakikalar yaşandı. İntihar etmek için denize atlayan kadın, durumu fark edenlerin çabasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadına yardım eden Vedat Demirel, "Vatandaşlar benim ayaklarımdan tuttular, ben aşağı salındım. Kadının iki ayağından yakaladım ve oradan çıkardık" diyerek olayı anlattı.

Kireçburnu sahilde yaşanan olayda, iddiaya göre, akaryakıt istasyonunun tankerlere yakıt vermek için kullandığı iskeleye çıkan Bahar C. isimli kadın, kendini denize bıraktı. O sırada akaryakıt istasyonu çalışanı Vedat Demirel ve çevredekiler, kadına yardım etmek için olay yerine koştu.

YARDIM İÇİN ATILAN HALATI TUTMADI

Yüzme bilmediği için suya atlayamayan Vedat Demirel, tekne bağlamak için kullanılan halatı uzattı. Kadın, halatı tutmak istemeyince, çevredekiler, Demirel'i ayaklarından tutup aşağı sarkıttı. Denizden çıkarılan Bahar C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastanede tedaviye alındı.

SARIYER'de intihar etmek üzere olan kadın denizden kurtarıldı

"YAŞARSA ÇOK MUTLU OLURUM"

İntihar etmek isteyen kadını kurtaran Vedat Demirel, "Ben araca yakıt veriyordum, vatandaşın biri beni çağırdı, 'Kadın var, intihar etmek üzere' dedi. Şuradaki dubalara çıkmış, ben de koşup yakalamaya çalıştım ama yakalayamadım. Sahil Güvenlik geldi ama dalgadan dolayı kadın bu tarafa geldi. Vatandaşlar benim ayaklarımdan tuttular, ben aşağı salındım. Kadının iki ayağından yakaladım ve oradan çıkardık. Ağzından köpük atıyordu ama büyük bir ihtimalle iyidir. Yaşarsa da çok mutlu olurum" diyerek olayı anını anlattı.

SARIYER\'de intihar etmek üzere olan kadın denizden kurtarıldı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SARIYER'de intihar etmek üzere olan kadın denizden kurtarıldı - Son Dakika
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