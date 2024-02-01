SARIYER\'de intihar etmek üzere olan kadın denizden kurtarıldı

İstanbul Sarıyer'de hareketli dakikalar yaşandı. İntihar etmek için denize atlayan kadın, durumu fark edenlerin çabasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadına yardım eden Vedat Demirel, "Vatandaşlar benim ayaklarımdan tuttular, ben aşağı salındım. Kadının iki ayağından yakaladım ve oradan çıkardık" diyerek olayı anlattı.
Kireçburnu sahilde yaşanan olayda, iddiaya göre, akaryakıt istasyonunun tankerlere yakıt vermek için kullandığı iskeleye çıkan Bahar C. isimli kadın, kendini denize bıraktı. O sırada akaryakıt istasyonu çalışanı Vedat Demirel ve çevredekiler, kadına yardım etmek için olay yerine koştu.
Yüzme bilmediği için suya atlayamayan Vedat Demirel, tekne bağlamak için kullanılan halatı uzattı. Kadın, halatı tutmak istemeyince, çevredekiler, Demirel'i ayaklarından tutup aşağı sarkıttı. Denizden çıkarılan Bahar C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastanede tedaviye alındı.
İntihar etmek isteyen kadını kurtaran Vedat Demirel, "Ben araca yakıt veriyordum, vatandaşın biri beni çağırdı, 'Kadın var, intihar etmek üzere' dedi. Şuradaki dubalara çıkmış, ben de koşup yakalamaya çalıştım ama yakalayamadım. Sahil Güvenlik geldi ama dalgadan dolayı kadın bu tarafa geldi. Vatandaşlar benim ayaklarımdan tuttular, ben aşağı salındım. Kadının iki ayağından yakaladım ve oradan çıkardık. Ağzından köpük atıyordu ama büyük bir ihtimalle iyidir. Yaşarsa da çok mutlu olurum" diyerek olayı anını anlattı.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › SARIYER'de intihar etmek üzere olan kadın denizden kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?