Sarıyer'de Kaçak Yollarla Avlanan 1 Ton Midye Ele Geçirildi

Sarıyer'de kaçak yollarla avlanan 1 ton midye ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Emirgan sahilinde kaçak yollarla midye çıkarılıp depolandığını tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan B.Ö. gözaltına alındı.
Ele geçirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 45 çuval midye canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü.
Gözaltına alınan şüpheliye 26 bin 242 lira ceza kesildi.
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