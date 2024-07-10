Sarıyer'de Kaçak Yollarla Avlanan 1 Ton Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sarıyer'de Kaçak Yollarla Avlanan 1 Ton Midye Ele Geçirildi

Sarıyer'de yapılan bir operasyonda, kaçak yollarla avlanan ve depolanan 1 ton midye ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliye 26 bin 242 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler ise canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü.

10.07.2024 10:55
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Sarıyer'de kaçak yollarla avlanan 1 ton midye ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Emirgan sahilinde kaçak yollarla midye çıkarılıp depolandığını tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan B.Ö. gözaltına alındı.

Ele geçirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 45 çuval midye canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü.

Gözaltına alınan şüpheliye 26 bin 242 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Sarıyer, Çevre, Doğa, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Kaçak Yollarla Avlanan 1 Ton Midye Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Kaçak Yollarla Avlanan 1 Ton Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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