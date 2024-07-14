Sarıyer'de kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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Sarıyer'de dün denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kısırkaya Plajı'nda dün denize giren Ersin Oral ve arkadaşı Mustafa Günay dalgaların şiddetlenmesiyle suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden Recep Kurban, boğulma tehlikesi geçirenlere yardım için denize atladı. Bir süre sonra Kurban ve Oral dalgalar arasında kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Mustafa Günay'ı sudan çıkardı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Günay hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu dün akşam da Recep Kurban'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma ekiplerince Ersin Oral'a ulaşmak için başlatılan arama çalışmaları bugün de sürüyor.

Evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenilen Oral'ın akrabası Azmi Korkmaz, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ve hala umutlu olduklarını söyledi.