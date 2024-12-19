Sarıyer'de Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

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Sarıyer'de, hakkında bir gün önce kayıp ihbarı yapılan Yeter Doğan'ın cesedi, deniz kenarında bulundu.

Büyükdere'de Boğaz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken cesedin, hakkında bir gün önce kayıp ihbarında bulunulan Yeter Doğan'a ait olduğu anlaşıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Doğan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.