Sarıyer\'de Kovalamaca: 23 Suç Kaydı Olan Şüpheli Yakalandı

SARIYER'de uygulama yaptıkları sırada polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliyle ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kilometrelerce kovalanan şüpheli, yoğun trafik nedeniyle aracını bıraktı. Yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin 23 suç kaydı olduğu, iki suçtan da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Temmuz Salı günü saat 20.15 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede uygulama yapmaya başladı. O sırada 34 NHJ 767 plakalı bir araç, polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan şüpheliyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Kilometrelerce süren takip sonrası şüpheli, trafiğin yoğun olması nedeniyle aracından indi. Yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli Bekir B.'nin (26), 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

23 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheli Bekir B.'ye ayrıca Karayolları Trafik Kanunun çeşitli maddelerinden toplamda 22 bin 934 lira para cezası uygulandı. Poliste daha önceden 23 suç kaydı olduğu belirlenen Bekir B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.