Sarıyer\'de Metruk Binalara Denetim

SARIYER'de polis ekipleri, metruk binalara yönelik geniş çaplı denetim yaptı. İlçedeki parklar ve yollarda uygulama yapan ekipler, 734 kişiye GBT sorgusu yaparken, 39 araçta ise arama yaptı. Çalışmalarda aranan 1 kişi yakalanırken, uyuşturucu suçundan 5 kişiye işlem yapıldı. Çevrenin huzur ve sükununu bozduğu belirlenen 5 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 64 polisin katıldığı denetimler dron ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sarıyer'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde, ilçe genelinde metruk binalara yönelik denetim yaptı. Çalışmalara 64 polis katıldı. Ekipler uzun süredir kullanılmayan 24 metruk binayı kontrol ederken, parklar, yollar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yaptı.

METRUK BİNALAR TEK TEK ARANDI

Denetimlerde vatandaşlara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, şüpheli görülen kişilerin üstleri arandı. Çalışmalarda toplam 734 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 39 araçta ise arama yapıldı. Denetimlerde aranan 1 kişi yakalanırken, 1 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 3 kişi hakkında ise 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Aramalarda 1,46 gram kokain, 0,92 gram taş kokain, 2 gram kokain, 26 parça halinde 102,25 gram marihuana ele geçirildi.

734 KİŞİNİN GBT SORGUSU YAPILDI

Uygulamalarda alkollü şekilde çevrenin huzurunu bozduğu belirlenen 5 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. İlçedeki eş zamanlı denetimler polis ve cep telefonu kameralarına yansırken, çalışmalar dronla havadan görüntülendi.