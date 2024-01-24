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Sarıyer'de Müzikhole Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de Müzikhole Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Sarıyer'de bir müzikhole silahlı saldırı düzenlendi. Silahları olduğu gerekçesiyle alınmayan bir grup ile işletme çalışanları arasında çıkan tartışma sonucunda, şüpheliler polis ekiplerinin önünde müzikhole ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 polis memuru ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sarıyer\'de Müzikhole Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı
24.01.2024 - 09:15,
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Sarıyer'de müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Huzur Mahallesi Umar Sokak'taki bir müzikhole, silahları olduğu gerekçesiyle alınmayan 4-5 kişilik grup ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Buradan uzaklaşan şüpheliler bir süre sonra geri gelerek, polis ekipleri işletmenin önündeyken müzikhole silahla ateş açtı.

Polis ekipleri açılan ateşe karşılık verirken, olayda 1 taksi sürücüsü hayatını kaybetti, 2 polis memuru ile taksi şoförü ve işletme çalışanları Y.T. ile S.T. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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Sarıyer, Saldırı, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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