Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel'i trafikte silahla tehdit eden sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel'i trafikte silahla tehdit eden sürücü tutuklandı

Sarıyer\'de oyuncu Melisa Döngel\'i trafikte silahla tehdit eden sürücü tutuklandı
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Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel (27) ile yanındaki M.F.S.'ye trafikte silah göstererek tehdit eden sürücü A.Ö. (45), polis tarafından yakalandı. Taşıma ruhsatlı silaha el konulurken adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SARIYER'de oyuncu Melisa Döngel (27) ile yanındaki M.F.S.'ye trafikte silah göstererek tehdit eden sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin taşıma ruhsatlı tabancasına el konulurken, adliyeye sevk edilen A.Ö. (45), tutuklandı.

Olay, 9 Eylül Çarşamba günü Poligon Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Melisa Döngel ile yanındaki M.F.S. (40), trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan sürücü, trafik akışının olduğu caddede duraklayarak Döngel'e silah gösterdi. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

SİLAHA EL KONULDU

Çalışma başlatan polis ekipleri, aracın plakasından sürücünün A.Ö. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde bulunan taşıma ruhsatlı silaha el konuldu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheliye 'Yasak yerde duraklama', 'Saygısızca araç kullanma' ve 'Muayenesiz araç kullanma' suçlarından da idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel'i trafikte silahla tehdit eden sürücü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel'i trafikte silahla tehdit eden sürücü tutuklandı - Son Dakika
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