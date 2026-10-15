Sarıyer\'de sel suları evin çatısından aktı, o anlar cep telefonuyla görüntülendi

Sarıyer'de sel suları evin çatısından aktı, o anlar cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından birçok noktada su baskını yaşandı. Sarıyer'de dağdan gelen sel suları bir evin çatısını bastı; suların çatıdan aşağı aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
SARIYER'de etkili olan sağanağın ardından dağdan gelen sel sularının bir evin çatısını basarak aşağı aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından birçok noktada su baskınları yaşandı. Sarıyer'de de dağdan gelen sel suları bir evin çatısını bastı. Sel sularının çatıdan aşağı doğru aktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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