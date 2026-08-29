Sarıyer'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Sarıyer'de makine arızası nedeniyle sürüklenen 6 kişilik tekne, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.
Sarıyer'de makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sarıyer Rumeli Feneri önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin, Bayrak-1 botu tarafından yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'nda emniyete alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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