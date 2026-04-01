Sarıyer'de Toprak Kayması: 6 Bina Tahliye Edildi
Sarıyer'de Toprak Kayması: 6 Bina Tahliye Edildi

01.04.2026 05:37
Sarıyer'de etkili yağış sonrası toprak kayması, 6 bina için tahliye kararı alındı. Zatın tepkisi var.

SARIYER'de son günlerde etkili olan yağışın ardından bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üzerine topraklar düştü. Belediye ekipleri tarafından riskli olarak değerlendirilen 6 binaya ilişkin tahliye kararı verildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi 108. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağışın ardından sokaktaki bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üzerine topraklar düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, riskli olarak belirledikleri 6 binaya ilişkin tahliye kararı verdi.

BİNALARDA YAŞAYANLAR TAHLİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekiplerin 6 bina ile ilgili tahliye kararı vermesinin ardından, binalarda yaşayan kişiler duruma tepki gösterdi. Gidecek yerlerinin olmadığını belirten ev sahipleri, konuyu belediyeye bildirdiklerini ve çözüm bulunmadığını öne sürdü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
