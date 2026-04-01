Sarıyer\'de Toprak Kayması: 6 Bina Tahliye Edildi

SARIYER'de son günlerde etkili olan yağışın ardından bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üzerine topraklar düştü. Belediye ekipleri tarafından riskli olarak değerlendirilen 6 binaya ilişkin tahliye kararı verildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi 108. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağışın ardından sokaktaki bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üzerine topraklar düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, riskli olarak belirledikleri 6 binaya ilişkin tahliye kararı verdi.

BİNALARDA YAŞAYANLAR TAHLİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekiplerin 6 bina ile ilgili tahliye kararı vermesinin ardından, binalarda yaşayan kişiler duruma tepki gösterdi. Gidecek yerlerinin olmadığını belirten ev sahipleri, konuyu belediyeye bildirdiklerini ve çözüm bulunmadığını öne sürdü.