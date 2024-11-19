Sarıyer'de Yol Verme Tartışması: Özel Harekat Polisi ile Kadın Arasında Gerilim - Son Dakika
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Sarıyer'de Yol Verme Tartışması: Özel Harekat Polisi ile Kadın Arasında Gerilim

Sarıyer\'de Yol Verme Tartışması: Özel Harekat Polisi ile Kadın Arasında Gerilim

Sarıyer'de bir servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması, otomobildeki kadının 'Gaziysen git evinde otur' sözleriyle alevlendi. Olay, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

19.11.2024 10:33  Güncelleme: 10:36
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Doğan Can CESUR/ -SARIYER'de servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasında otomobildeki kadın, özel harekat polisi ve gazi olduğunu öne süren şoföre, 'Gaziysen git evinde otur' dedi. Yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Kasım Cuma günü saat 02.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta birbirine yol vermeyen servis şoförü ve otomobil sürücüsü arasından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şoför, "Ben sana lan dedim mi evladım" dediği kadın, "Sen tehdit ediyorsun. Git arabana bin. Sen polislerle uğraşacaksın" diyerek karşılık verdi.

Bunun üzerine servis şoförü, "Ben zaten polisim hanımefendi, kimliğimi göstereyim mi? Özel harekatçıyım" deyince de kadın, "Bizim de polis abimiz var şimdi o gelecek. Göster kartını, oradaysa senin serviste ne işin varö cevabını verdi. Şoför de "Ben gaziyim hanımefendi, gel gör kartımı o zaman" karşılığını verince otomobildeki kadın, "Gaziysen git evinde otur" dedi. O sırada gazi kimliğini gösterdiği öne sürülen şoföre kadın, "Akşam kendin anlatırsın, gaziysen beni ilgilendirmiyor, yürü. Özel harekat servis mi çeker? Sen kimi yiyorsun" diyerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

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