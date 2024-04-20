Sarıyer\'deki Alışveriş Merkezi Otoparkında Çıkan Yangın Söndürüldü

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkındaki araçta çıkan yangın söndürüldü.
İstinye Katar Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine AVM'ye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alışveriş merkezindeki görevlilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin içini duman sardı.
Ekipler, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlar tekrar AVM'ye alındı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Pınar Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otopark bölümünde çıkan yangının AVM'deki görevliler tarafından söndürüldüğü belirtilerek, "Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.
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