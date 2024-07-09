Sarıyer'deki Kaba İnşaatın Yeniden Başlatılmasına Tepki - Son Dakika
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Sarıyer'deki Kaba İnşaatın Yeniden Başlatılmasına Tepki

Sarıyer kent ve yaşam alanı savunucuları, 35 yıldır Hacıosman Kavşağı'nda kaba inşaat halinde bulunan projenin yeniden başlatılmasına tepki gösterdi. Otel inşaatının önünde basın açıklaması yapan vatandaşlar, inşaatın durdurulmasını talep etti. Sarıyer sakinleri, can güvenliğini tehdit eden bu inşaatın acilen durdurulması gerektiğini belirtti. Danıştay tarafından ruhsatı iptal edilen inşaatın hızla devam etmesine rağmen, Sarıyer Kent ve Doğa Savunucuları bütün yapılaşmalara, rant tezgahlarına ve halk sağlığını tehdit eden sorumsuzluklara karşı mücadelelerini sürdürdüklerini vurguladı. Ayrıca, inşaat alanı önüne konulan tabela üzerine 'Bu bina depreme dayanıklı değildir acilen yıkılmalıdır' yazılı bir kağıt yapıştırıldı.

09.07.2024 23:26
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Haber-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Sarıyer kent ve yaşam alanı savunucuları, 35 yıldır Hacıosman Kavşağı'nda kaba inşaat halinde bulunan projenin yeniden başlatılmasına tepki gösterdi. Otel inşaatının önünde basın açıklaması yapan vatandaşlar "Sarıyer'in tabutu yıkılsın" dedi.

Son aylarda yapımının hızla devam ettiğini belirttikleri otel inşaatının yıkılmasını talep eden Sarıyer sakinleri "Can güvenliğimizi tehdit eden bu inşaatın acilen durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

35 yıllık otel inşaatının önünde toplanan Sarıyer sakinleri adına yapılan basın açıklamasını okuyan Zuhal Turhan şunları söyledi:

"Danıştay tarafından ruhsatı iptal edilmiş bu yapının, yapı ruhsat belgesiyle binanın otele çevrilemeyeceğini, dolayısıyla inşaatın kanuni olmadığı ortada olmasına rağmen inşaatı hızla devam ediyor... Sarıyer Kent ve Doğa Savunucuları; Sarıyer coğrafyasında halkın çıkarından yana olmayan her türlü yapılaşmaya, rant tezgahlarına, betonlaşmaya, halk sağlığını tehdit eden, hava kirliliği yaratan bütün sorumsuzluklara karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Bu mücadele içindeki en önemli köşe taşı ise; bu arkamızdaki enkaz otelin yapımına karşı verdiğimiz haklı mücadeledir."

'Rant şebekelerinin korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz'

Tek hedefi rant ve kar olanların; çevre, insan canı, eko sistem, kilitlenen ve hava kirliliği yaratan trafik, estetik gibi kaygilarının olmadığını savunan Zuhal Turhan şöyle devam etti:

"Hatırlatmak isteriz, geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketinin ardından İsias otelin 72 canımıza mezar olmasının, ardından açılan davada yakınlarını kaybeden ailelerin "olası kast" ile yargılanmasını istemelerinin sebebi beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olmasına, binaya ruhsatsız katlar eklenmesine, binaya ait zemin etüdü raporunun bulunmamasına rağmen otelin yapılmasına izin verenlerdir. Aynı felaketi göz göre göre yaşamak istemiyoruz. O yüzden ciğerimize saplanmış bu hançerin, daha önce de çeşitli vesilelerle belirttiğimiz gibi ivedilikle ve tamamen yıkılmasını talep ediyoruz. Makyaj sökümler çözüm olamaz"

Basın açıklamasının ardından Sarıyer kent ve yaşam alanı savunucuları inşaat alanı önüne konulan ve gerekli izinlerin alındığını belirten tabelanın üzerine 'Bu bina depreme dayanıklı değildir acilen yıkılmalıdır' yazılı bir kağıt yapıştırdı.

Kaynak: ANKA

Danıştay, Sarıyer, Deprem, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'deki Kaba İnşaatın Yeniden Başlatılmasına Tepki - Son Dakika

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