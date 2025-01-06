Sarıyer'deki Kilise Saldırısında Yargılama Başladı - Son Dakika
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Sarıyer'deki Kilise Saldırısında Yargılama Başladı

Sarıyer\'deki Kilise Saldırısında Yargılama Başladı

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin 43 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkemede bazı sanıklar ve avukatlar hazır bulundu, tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı.

06.01.2025 16:09  Güncelleme: 16:13
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SARIYER'de 1 kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin, aralarında saldırganların da bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda yapılan duruşmada bazı tutuklu sanıklar, 4 tutuksuz sanık ve avukatlar hazır bulundu.

Tercüman eşliğinde savunması alınan tutuklu sanık Bilel Souibgui, Türkiye'ye yasal yollarla geldiğini belirtti. Burada bulunduğu sürede herhangi bir sabıkası olmadığını ve 5 yıl aynı evde ikamet ettiğini söyledi. Herhangi bir terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savunan Souibgui, Türkiye'de İngilizce öğretmenliği yaptığını, okuldan arda kalan zamanda kurye olarak restoranlarda çalıştığını söyledi.

Tutuklu sanıklardan Sobiri Rakhmatjon ile bir hafta aynı restoranda çalıştıklarını, daha sonra onun kaldığı daireyi kiraladığını söyleyen Souibgui, bu kişiyi "Mustafa" olarak tanıdığını ve dosyayı okuduğunda gerçek adını öğrendiğini kaydetti. Souibgui, sanıklardan Amirjon Kholiqov'u da Sobiri Rakhmatjon'un akrabası olarak tanıdığını ve Rakhmatjon'un eşyalarını almak için bir kez evine geldiğini savundu.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Souibgui'nin savunmasının ardından mahkeme başkanı, kilisedeki saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Rus uyruklu tutuklu sanık David Tanduev'a, tercüman eşliğinde, avukatı olmadığı için bugün savunmasının alınmayacağını bildirdi. Tanduev'in "Avukat istemiyorum, kendilerine güvenmiyorum." demesi üzerine mahkeme başkanı, "Susma hakkını mı kullanmak istiyorsun?" diye sordu. Sanık Tanduev, "Öyle bir hak verirlerse konuşmak istemiyorum. Kendilerine isim söylemek istemiyorum." şeklinde yanıt verdi. Gülerek cevap veren sanığı, mahkeme başkanı uyardı. Müşteki avukatı Afşin Hatipoğlu ise davanın bir numaralı sanığı olan Tanduev'e, avukatsız soru sorulmasının usule aykırı olduğunu belirterek, kendisi için barodan avukat istenmesini talep etti.

Kaynak: DHA

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