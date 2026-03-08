Sarıyer Hastanesinde Yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Baltalimanı Hisar Caddesi'ndeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde elektrik hatlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

HASTANEDE BİRİKEN DUMAN TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede söz konusu iki ünitenin tamamını duman kaplarken, çalışanlar burada bulunan 11 hastayı başka alana taşıdı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun bir süre hastane içerisinde biriken dumanı tahliye etti.