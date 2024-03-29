Sarız ilçesine 156 konutluk TOKİ projesi başlıyor

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sarız ilçesine 2. etap TOKİ çalışmaları kapsamında 156 konut yapılacağını bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçeye yapılacak TOKİ projesi hakkında bilgi verdi.
Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sarız ilçemizde 156 konutluk 2. etap TOKİ çalışmaları, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesi neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla mayıs 2024 tarihinde ihalesi yapılarak başlayacaktır. Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyor, Sarızlı hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum."
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