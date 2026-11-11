Şarkıcı Güllü'nün ölümünde Sultan Nur Ulu'nun yalan tanıklık yargılaması başladı - Son Dakika
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Şarkıcı Güllü'nün ölümünde Sultan Nur Ulu'nun yalan tanıklık yargılaması başladı

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Şarkıcı Güllü\'nün ölümünde Sultan Nur Ulu\'nun yalan tanıklık yargılaması başladı
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yalan tanıklık davasında hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına başlandı. Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit ettiğini söyleyerek beraat talebinde bulundu; mahkeme adli kontrol kararını kaldırdı.

Yalova'da şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un (52) ölümüne ilişkin 'yalan tanıklık' suçlamasıyla hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Sultan Nur Ulu'nun (25) yargılanmasına başlandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit edip baskıladığını belirten Ulu, "O dönemki avukatım, doğru zamanda söylemem gerektiğini belirtmişti. Tüm deliller toplandıktan sonra anlatmam gerektiğini söyledi. Onun sözünü dinleyerek bu şekilde yaptım. Tuğyan'dan uzaklaştığımda da emniyette her şeyi anlattım. Suçu benim üzerime atabileceğinden korktum" dedi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül 2025'te meydana gelen olayda, Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini 'Tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma kapsamında Sultan Nur Ulu'nun ilk ifadelerinde, Gül Tut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü anlattığı, daha sonraki ifadesinde ise Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini kalça altından kavrayarak pencereden aşağı attığını gördüğünü söylediği belirtildi.

Sultan Nur Ulu'nun 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, bugün Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmada Ulu ve avukatı, katılan olarak da Tuğberk Yağız Gülter ve avukatları hazır bulundu.

'SUÇU ÜZERİME ATABİLECEĞİNDEN KORKTUM'

Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit edip baskıladığını belirten Sultan Nur Ulu, "İlk başta doğruyu söyleyemememin sebebi, Tuğyan'ın 'Ben yanarsam sen de yanarsın' diye tehdit etmesiydi. Bir gün arabayla yolculuk yaptığımızda da beni 'Arabanın frenleri tutmuyor' diyerek tehdit etmişti. Bana baskı yapıyordu. O dönemki avukatım, yaşananları doğru zamanda söylemem gerektiğini, tüm deliller toplandıktan sonra anlatmam gerektiğini söylemişti. Onun sözünü dinleyerek bu şekilde yaptım. Tuğyan'dan uzaklaştığımda da emniyette her şeyi anlattım. Suçu benim üzerime atabileceğinden korktum. Bu sebeple doğruları söyleyemedim" diyerek beraatini talep etti.

Savunmanın ardından söz verilen Tuğberk Gülter ve avukatları, Ulu'dan şikayetçi olduklarını belirtti.

'MÜVEKKİLİM DELİLLERİN TOPLANMASINI BEKLEMİŞTİR'

Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, müvekkilinin baskı altında kaldığını ifade ederek, "Gerek iddianame gerekse gerekçeli kararda olayın nasıl gerçekleştiği açıkça ortada. Müvekkilim delillerin toplanmasını beklemiştir. Olayın doğrusunu da kollukta ve mahkemede beyan etmiştir. Müvekkilimizin üzerine atılı suçlamadan beraatini talep ediyoruz. Tuğyan Gülter, müvekkilimi yalnız bırakmamıştır. 'Ben yanarsam seni de yakarım' şeklindeki beyanları, müvekkilimin baskı altında olduğunu açıkça gösteriyor" diye konuştu.

'KERVAN VE SULTAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, yeni bir suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Sanık Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına 'İştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan suç duyurusunda bulunduk. Yeni ortaya çıkan uzmanlık raporları nedeniyle dosyanın bekletilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, müşteki vekillerinin bahsettiği soruşturma dosyası ile 'Kasten öldürme' suçundan verilen hükmün henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle ilgili soruşturmanın sonucunun beklenmesini, ayrıca sanık hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını mahkemenin takdirine bıraktı. Mahkeme, Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve talep edilen dosyaların beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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