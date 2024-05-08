Şarkıcı Kalben Sağdıç, evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şarkıcı Kalben Sağdıç, evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

Şarkıcı Kalben Sağdıç, evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evinde uyuşturucu bulundu. Polis, yapılan aramada 15 gram skunk, 2 bin avro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirdi. Şüpheli, uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını iddia etti.

08.05.2024 16:43  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin avro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirildi.

Şüpheli Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını iddia ettiği öğrenildi.

Bu arada, operasyon görüntülerinde Sağdıç'ın evindeki bazı eşyaları balkonundan bahçeye attığının tespit edilmesi ve siyah renkli oyuncak bir arabanın pil kısmına gizlenmiş halde uyuşturucu bulunma anları yer aldı.

Kaynak: AA

Operasyon, İstanbul, Kalben, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Kalben Sağdıç, evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:25:53. #1.11#
SON DAKİKA: Şarkıcı Kalben Sağdıç, evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement