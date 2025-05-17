Şarkıcı Melis Fis, 19 Mayıs Coşkusunu Merkezefendi'de Doruklara Çıkardı

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında şarkıcı Melis Fis Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sözümüzü tutarak Melis Fis'i bir kez daha Merkezefendi'mizde ağırladık. Bu güzel akşamda bizlerle olan herkese teşekkür ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Haftası'nı birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor. Geçen akşam Necati ve Saykolar'ın sahne aldığı Merkezefendi Kültür Merkezi'nde bu kez gençlerin ve çocukların ilgiyle takip ettiği şarkıcı Melis Fis konser verdi. Fis, sevilen parçalarını, alanı dolduran binlerce Merkezefendili ve Denizlili vatandaşlar için söyledi. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Melis Fis, 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek Denizlililerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da alandaki Denizlili hemşehrileri ile bir araya geldi.

"Milletimizin kaderini değiştiren kutlu bir gündür"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı, milletimizin kaderini değiştiren kutlu bir gündür. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak, bu anlamlı haftayı gençlerimizle, çocuklarımızla ve tüm hemşehrilerimizle birlikte coşku içinde kutlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Sözümüzü tutarak Melis Fis'i bir kez daha Merkezefendi'mizde ağırladık. Bu güzel akşamda bizlerle olan herkese teşekkür ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.