Şarkıcı Sinan Özen, Sakarya gişelerindeki kazadan kardeşiyle yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Şarkıcı Sinan Özen, Sakarya gişelerindeki kazadan kardeşiyle yara almadan kurtuldu

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Şarkıcı Sinan Özen, Sakarya gişelerindeki kazadan kardeşiyle yara almadan kurtuldu
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Şarkıcı Sinan Özen ile kardeşi ve menajeri Hızır Özen, Tokat'tan konser dönüşü Sakarya otoyol gişelerinde gece saatlerinde kaza geçirdi. İçinde bulundukları cipe arkadan gelen otomobilin çarptığı kazada ikisi de yara almadan kurtuldu, araçlarda hasar oluştu.

ŞARKICI Sinan Özen, konser dönüşü Sakarya'da otoyol gişelerinde trafik kazası geçirdi. Sinan Özen ve kardeşi Hızır Özen, bir otomobilin içinde bulundukları cipe çarptığı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Sakarya otoyol gişelerinde meydana geldi. Tokat'tan konserden dönen şarkıcı Sinan Özen ile aynı zamanda kardeşi ve menajeri olan Hızır Özen'in içinde bulunduğu cipe, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.

Hızır Özen, kazayı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hızır Özen, paylaşımında, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Sinan ÖzenSakaryaMagazinGüncelTokatKazaSon Dakika

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