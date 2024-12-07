Şarkını Söyle Ağrı: Yetenekler Finalde - Son Dakika
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Şarkını Söyle Ağrı: Yetenekler Finalde

Şarkını Söyle Ağrı: Yetenekler Finalde

Ağrı'da düzenlenen ses yarışmasında 11 finalist performans sergileyerek yeteneklerini gösterdi.

07.12.2024 00:17
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Ağrı'da, yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen "Şarkını Söyle Ağrı Ses Yarışması"nda finale kalan 11 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

Ağrı Valiliğince düzenlenen "Şarkını Söyle Ağrı Ses Yarışması"nın finali, İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Vali Mustafa Koç, buradaki konuşmasında, yarışmanın, ses yarışmasının yanı sıra ilin kültürel zenginliğini, yeteneklerini ve birlikteliğini gözler önüne seren önemli bir platform olduğunu söyledi.

İl merkezi ve ilçelerden katılan yarışmacıların, şehrin her köşesinden gelen farklı sesleri ve renkleri buluşturduğunu belirten Koç, "Bu çeşitlilik, farklılıklarımızın bizleri zenginleştirdiğini ve birlikte daha güçlü olduğumuzu bir kez daha kanıtlamaktadır." dedi.

Koç, birlik ve beraberliğin sadece aynı mekanda bulunmak değil aynı duyguyu paylaşmak ve aynı ritimle hareket etmek olduğunu ifade etti.

Programın devamında, elemeleri geçerek finale katılan 11 yarışmacı sahneye çıkarak şarkı ve türkülerini seslendirdi.

Yarışmacılar, Türkçe ve Kürtçe eserlerle katılımcılara keyifli ve duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlikte, cumhuriyet savcısı Semih Akbaş, İl Jandarma Komutanlığından Binbaşı Erdem Uslu ve Alpaslan Adsay da konuk olarak türkü okudu.

Doğubayazıt'tan "Mağusa Limanı" performansıyla birinci olan Pınar Banaei'ye cumhuriyet altını, Diyadin'den "İnsan Olmaya Geldik" performansıyla ikinci olan Pınar Demir'e yarım altın ve Eleşkirt'ten "Ez Kevokım" ile üçüncü olan Bahar Armağan çeyrek altınla ödüllendirildi. Ödüller, Vali Koç tarafından verildi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış da yarışmacılara katılım belgesi ve plaket verdi.

Program, Vali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Çalış ve katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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