Şarkışla\'da 18 köye geri dönüşüm konteynerleri dağıtıldı

Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 18 köye geri dönüşüm konteynerleri dağıtıldı.

Şarkışla ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programa, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Uluşahan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, dernek üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Öztürk, Şarkışla'nın şehrin en büyük ilçelerinden birisi olduğunu söyledi.

Şarkışla'nın sivil toplum faaliyetleri anlamında Sivas'a örnek olması gereken bir pozisyonda olduğunu vurgulayan Öztürk, dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Özellikle çevre duyarlılığını pekiştirmek için bu konteyner dağıtımının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Şarkışla ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz Şükrü Yılmaz ise dernek olarak 18 köye geri dönüşüm konteynerleri dağıtacaklarını ifade etti.

Konteyner dağıtımının devam edeceğini belirten Yılmaz, "Konteyner dağıtımından sonra ilgili şirket belirli zamanlarda köylerdeki atıkları alıp geri dönüşüme gönderecek." dedi.