Sivas\'ta bulunan yavru kızıl şahin yetkililere teslim edildi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Hüseyin Demircioğlu, Pınarönü Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kızıl şahin yavrusu buldu.

Bitkin haldeki yavru şahini bir süre besleyen Demircioğlu, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi.

Demircioğlu, yavru şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine gönderilmek üzere ilçedeki fahri müfettişe teslim etti.