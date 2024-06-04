Şarkışla'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şarkışla'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, zanlı tutuklandı

Şarkışla\'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, zanlı tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı ve tutuklandı. Kavganın nedeni ise arazi anlaşmazlığıydı. Yaralanan baba ve diğer oğlunun tedavisi devam ediyor.

04.06.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan S.S. sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Zanlı, buradaki işlemlerinin ardından Şarkışla'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayapınar köyünde S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, zanlı yanında bulunan av tüfeğiyle baba ve oğullarını yaralamıştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan O.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayda yaralanan baba ve diğer oğlunun tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Şarkışla, Sivas, Baba, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkışla'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:56:10. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkışla'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement