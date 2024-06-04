Şarkışla\'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, zanlı tutuklandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan S.S. sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Zanlı, buradaki işlemlerinin ardından Şarkışla'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayapınar köyünde S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, zanlı yanında bulunan av tüfeğiyle baba ve oğullarını yaralamıştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan O.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayda yaralanan baba ve diğer oğlunun tedavisi sürüyor.