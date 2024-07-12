Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yukarı Mahalle Kıvrım Sokak Atatürk Kalesi etrafında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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