Şarkışla'da Hafif Ticari Araç Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı

Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
E.M.B. (22) idaresindeki 58 ADS 045 plakalı hafif ticari araç, Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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