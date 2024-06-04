Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerler tarafından yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerler tarafından yıl sonu sergisi açıldı

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerler tarafından yıl sonu sergisi açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı. Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide, kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünleri sergilendi. Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, sergiye katkı sağlayan kursiyerleri tebrik ederek, kadınlara destek olacaklarını belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ise kadınların el becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Sergi, cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

04.06.2024 10:05
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ???????Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerler tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, el emeği göz nuru sergiye katkı sağlayan kursiyerleri tebrik etti.

Ekonomiye katkı sağlayan kadınlara her zaman destek olacaklarını aktaran Gültekin, "Geçmişten geleceğe bir köprü mahiyetindeki bu ürünlerin hala yöremizde yaşadığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ise amaçlarının kadınların hem el becerilerini geliştirmek hem de ev ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Hatiboğlu da 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çeşitli branşlarda 151 kurs açtıklarını ve kurslara 3 binin üzerinde kursiyerin katıldığını ifade etti.

Yurt, yaz aylarında da kurs açmaya devam edeceklerini belirtti.

Sergi, cuma gününe kadar açık kalacak.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerler tarafından yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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