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Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın•
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüyüş gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrağı taşıyarak teröre tepki gösterdi.
Garnizon Şehitliği'nde son bulan yürüyüşün ardından İstiklal Marşı okunarak, şehitler için dua edildi.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika