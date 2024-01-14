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Şarkışla'da şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Şarkışla'da şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüyüş gerçekleştirildi. Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrağı taşıyarak teröre tepki gösterdi. Garnizon Şehitliği'nde son bulan yürüyüşün ardından İstiklal Marşı okunarak, şehitler için dua edildi.

Şarkışla\'da şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi
14.01.2024 - 16:03,
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüyüş gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrağı taşıyarak teröre tepki gösterdi.

Garnizon Şehitliği'nde son bulan yürüyüşün ardından İstiklal Marşı okunarak, şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA
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Şarkışla, Sivas, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

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