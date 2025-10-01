Şarkışla'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Şarkışla'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şarkışla'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
01.10.2025 21:45
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ailevi mesele yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde E.Ö. ve Ç.T. arasında iddiaya göre ailevi mesele yüzünden tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE EVE ATEŞ AÇTI

Tartışma sonucu E.Ö. av tüfeği ile Ç.T'nin yaşadığı eve ateş etti. Açılan ateş sonucu Ç.T. ile evde bulunan kızı Z.İ.T. ayaklarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı.

1 KİŞİ ÖLÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Bunun üzerine Ç.T. silahla E.Ö'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden tabanca mermisi sonucu ağır yaralanan E.Ö. ile Ç.T. ve Z.İ.T. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan E.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnceleme, Jandarma, Şarkışla, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, sivas, Kavga, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
