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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ö.Y. (33) idaresindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı
06.01.2024 - 20:17,
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ö.Y. (33) idaresindeki 06 AS 3059 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Alt Geçidi'nde aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ö.Y, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Y, müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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