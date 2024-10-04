Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
B.Ö. (24) yönetimindeki 58 HH 614 plakalı hafif ticari araç, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde E.P'nin (45) kullandığı 58 ES 517 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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