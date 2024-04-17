Sivas Şarkışla\'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Kaymakam Samet Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, birlik encümenleri köy muhtarlarının oylarıyla seçildi.
Seçimde, İl Genel Meclisi üyeleri Orhan Tamer ve İsa Yenidünya ile muhtarlar Kemal Aşık ve Halil Yılmaz yeniden encümen üyesi oldu.
Tekrar seçilen encümen üyelerini kutlayan Kaymakam Öztürk, "Göreve yeniden seçilen arkadaşlarımızla yine güzel çalışmalar yapacağız. Köylerimizde vatandaşların daha rahat yaşayabilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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