Şarköy\'de 425 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evinde 425 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepeköy Mahallesi'nde bir kişinin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 425 litre sahte içki, 140 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi F.Ö, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.