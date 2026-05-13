Sarkozy'ye 7 Yıl Hapis Cezası İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarkozy'ye 7 Yıl Hapis Cezası İstendi

13.05.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Sarkozy hakkında yolsuzluk suçlamasıyla 7 yıl hapis ve 300 bin avro ceza talep edildi.

Fransa'da savcılık, "Libya davası" kapsamında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında "yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak" suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasının yanı sıra 5 yıl siyasetten men talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sarkozy'nin Paris Temyiz Mahkemesinde yargılandığı Libya davasında yeni gelişme yaşandı.

Savcı Rodolphe Juy-Birmann, duruşmada yaptığı konuşmada, Sarkozy hakkında "yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak" suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro (yaklaşık 15 milyon 975 bin Türk lirası) para cezasının yanı sıra 5 yıl siyasetten men talep etti.

Juy-Birmann, Sarkozy'nin eylemlerinin ağırlığına göre cezalandırılması ve kendisine diğer sanıklar gibi davranılması gerektiğini vurgulayarak, eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir suç örgütünün başında olduğunu belirtti.

Sarkozy'ye yakın isimlerden Claude Gueant hakkında 6 yıl hapis, eski Cumhurbaşkanı'na yakın bir diğer isim olan Brice Hortefeux hakkında 2 yıl tecilli olmak üzere 4 yıl hapis cezası istendi.

Savcılık, Fransa ve Libya arasında iki yolsuzluk ağının başında olmakla suçlanan Bechir Saleh ve Alexandre Djouhri hakkında 6 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası verilmesini talep etti.

"Sarkozy'nin tamamen masum olduğunu ortaya çıkaracağız"

Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada, "Savunmalarımızda Nicolas Sarkozy'nin tamamen masum olduğunu ortaya çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Ingrain, Sarkozy'nin seçim kampanyasında Libya'dan bir finansman sağlanmadığını, müvekkilinin Libya sayesinde zenginleşmediğini ve seçiminde usulsüzlük olmadığını savunarak, "Nicolas Sarkozy, masum." dedi.

Libya davası kapsamındaki temyiz duruşmaları, 15 Mart'ta Paris Temyiz Mahkemesinde başlamıştı.

İki hafta sonra sona ermesi beklenen davayla ilgili karar, 30 Kasım'da açıklanacak.

Süreç

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül 2025'te görülen Libya davasında, Sarkozy'nin "pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı" suçlarından beraatine, ancak "suç örgütü kurmak" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 21 Ekim 2025'te cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.

Sarkozy, cezaevinde yaklaşık 20 gün geçirdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarkozy'ye 7 Yıl Hapis Cezası İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:13:35. #7.12#
SON DAKİKA: Sarkozy'ye 7 Yıl Hapis Cezası İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.