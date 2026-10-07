Sarucapaşa Mobil Eğitim Timi, Katar'daki iki karakol gemisine tazeleme eğitimi verdi - Son Dakika
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Sarucapaşa Mobil Eğitim Timi, Katar'daki iki karakol gemisine tazeleme eğitimi verdi

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Sarucapaşa Mobil Eğitim Timi, Katar\'daki iki karakol gemisine tazeleme eğitimi verdi
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Milli Savunma Bakanlığı'na göre, Sarucapaşa Mobil Eğitim Timi, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerine 'Seçilmiş Tazeleme Eğitimleri' verdi. 5 Ekim 2026'da Deniz Unsur Komutanı ve Katar Mobil Eğitim Tim Komutanı, Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'na makam ziyareti yaptı.

(ANKARA) - Sarucapaşa Eğitim Merkez Komutanlığı Mobil Eğitim Timi tarafından, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Deniz Unsur Komutanlığına bağlı TCG Kuşadası ve TCG Kumkale karakol gemilerinde "Seçilmiş Tazeleme Eğitimleri" verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sarucapaşa Eğitim Merkez Komutanlığı Mobil Eğitim Timi tarafından, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Deniz Unsur Komutanlığı bağlısı TCG Kuşadası ve TCG Kumkale karakol gemilerine, "Seçilmiş Tazeleme Eğitimleri" verildi.

Ayrıca, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Deniz Unsur Komutanı ve Katar Mobil Eğitim Tim Komutanı tarafından, 5 Ekim 2026 tarihinde Doha Silahlı Kuvvetler Ataşesi ve Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'na makam ziyareti gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
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