Manisa Saruhanlı'daki Altyapı Çalışmalarının Yarısı Tamamlandı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Saruhanlı ilçe merkezinde yürütülen 22 milyon TL bütçeli altyapı projesinde çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı.

Manisa genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hedefiyle çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı merkezinde kullanım ömrünü tamamlamış hatları yenilemeye devam ediyor. Proje kapsamında 6 bin 500 metrelik ana şebeke hattı ile 900 branşman hattı etap etap modernize ediliyor. 7 Eylül, Hükümet, Gaziosmanpaşa ve Atatürk caddelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla Saruhanlı'nın altyapısı yenileniyor. Proje dahilinde, yetersiz kalan bin 700 metrelik yağmur suyu hattı da baştan inşa ediliyor. Proje ile ilçede su baskınlarına karşı kalıcı çözüm üretilmesi hedefleniyor. Altyapı sürecinin ardından Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bir üstyapı çalışması başlatacak.

HEDEF; DAHA YAŞABİLİR BİR KENT

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Saruhanlı ilçe merkezinde 22 milyon TL'lik yatırımla başlattığımız büyük altyapı dönüşümünde yolu yarıladık. 7 Eylül, Hükümet, Gaziosmanpaşa ve Atatürk caddelerini modern altyapıyla buluşturuyoruz. 6 bin 500 metrelik içme suyu ana hattını yeniliyor, 900 branşman bağlantısını yapıyoruz. Bin 700 metrelik yeni yağmur suyu hattı ile su baskınlarına son veriyoruz. Çalışmalar sırasında verdiğimiz geçici rahatsızlığın farkındayız ancak sabrınızın sonu tertemiz bir altyapı ve modern üstyapı olacak. Daha yaşanabilir bir Manisa hedefiyle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Saha çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörü ve MASKİ İlçe Şefi Mehmet Ateş ise "Beş merkez mahallemizde başlattığımız altyapı çalışmalarında yarı yolu geride bıraktık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ilçe belediyemizle koordineli şekilde yolları düzenli olarak suluyoruz. Geçici su kesintilerine, ÇÖZMER veya MASKİ Destek Hattı üzerinden gelen talepler doğrultusunda hızla müdahale ediyoruz. Çalışmalar bittiğinde Saruhanlı hem altyapısı hem de estetik üstyapısıyla çok daha yaşanabilir olacak" ifadelerini kullandı.

MAHALLE MUHTARLARINDAN ÇALIŞMALARA DESTEK

-Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Coşkun Özak: "Eskiden üst katlara su çıkmıyordu ve ciddi şikayetler alıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde büyük bir dönüşüm başladı. Elbette bu süreçte toz-toprak gibi zorluklar olacak ama sonunda rahata ereceğiz. Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

-Atatürk Mahallesi Muhtarı Mesut İşbilen: "Yürütülen çalışmalardan çok memnunuz. Su kesintileri ve basınç sorunları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyorduk. İnşallah kısa sürede bu sorunlar bitecek. Destekleri için Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür ederiz."