SASKİ'den Yeni Su Arıtma Tesisleri - Son Dakika
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SASKİ'den Yeni Su Arıtma Tesisleri

SASKİ\'den Yeni Su Arıtma Tesisleri

SASKİ, iki yeni arıtma tesisiyle su kaynaklarını artırmayı ve 165 milyon m³ su arıtmayı hedefliyor.

19.01.2025 15:16
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), bu yıl devreye alacağı 2 yeni arıtma tesisiyle su kaynaklarını artırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 107 milyon metreküpü içme suyu, 56 milyon metreküpü de atık su olmak üzere toplam 163 milyon metreküp su arıtıldı. Bu yıl ise devreye girecek 2 arıtma tesisiyle rakamın ortalama 165 milyon metreküp olması hedefleniyor.

Açıklamada, "Sakarya'da bulunan 11 adet içme suyu arıtma tesisi son teknolojik imkanlarıyla 24 saat aralıksız hizmet veriyor. Arıtma tesislerinde Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun şekilde arıtılan sular güçlü altyapı sayesinde abonelerin musluklarına güvenli şekilde ulaşıyor. Giriş suyu kalitesi ve çıkış suyu kalitesi devamlı olarak izlenen tesislerde geçen yıl boyunca 107 milyon metreküp içme suyu arıtıldı." ifadeleri kullanıldı.

2024 yılı boyunca 56 milyon metreküp suyun sağlıklı şekilde dönüşümünü sağlayan SASKİ, bu yıl içinde hizmete alınması planlanan Taraklı Atık Su Arıtma Tesisi ve Kaynarca Atık Su Arıtma Tesisi'yle mevcut rakamı 2025 yılı sonuna kadar 58 milyon metreküpe çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: AA

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