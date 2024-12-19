Sason'da Pikap Devrildi: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Batman'ın Sason ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Latif Ş'nin kullandığı 34 DBA 431 plakalı pikap, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Gülsüme Ş. (63), Muhammed A, Cahit Y, Fersende Ş, İsmail Y. ve Hüseyin T. yaralandı.

Yaralılardan Gülsüme Ş, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Sason Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.